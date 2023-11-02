Путин 3 ноября встретится с новым составом Общественной палаты

"Путин встретится с членами Общественной палаты РФ нового, восьмого состава, сформированного в июне 2023 года, - говорится в сообщении Кремля. - Впервые в состав Общественной палаты РФ вошли представители новых субъектов Российской Федерации - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей".

Ранее ОП сообщала о планах встретиться с президентом РФ 2-3 ноября. Как отмечалось в сообщении палаты, мероприятие должно было пройти на итоговом форуме "Сообщество" в Музее Победы.

По традиции глава государства проводит встречу с новым составом ОП РФ после завершения его формирования. Новый состав палаты был сформирован в июне 2023 года, он обновился более чем на 40%. Состав палаты расширился до 172 человек.