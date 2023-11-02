Захарова отреагировала на совет израильтянам не посещать Северный Кавказ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала антироссийским шагом рекомендацию израильтянам не посещать Северный Кавказ. Об этом сообщает РИА Новости.
После беспорядков в аэропорту Махачкалы Совет нацбезопасности и МИД Израиля призвали жителей страны избегать поездок на Северный Кавказ. Израильские власти заявили о повышении угрозы таких поездок до самого высокого уровня.
В Израиле объяснили такие рекомендации «угрозой возможных нападений и расширения масштабов протестов в отношении израильских/еврейских объектов на Северном Кавказе».
«Честно говоря, мы рассматриваем это как какой-то антироссийский шаг, который вводит в заблуждение население Израиля», — так Захарова прокомментировала эти рекомендации.
Она подчеркнула, что в странах НАТО проходят агрессивные антиизраильские митинги с большим количеством участников - «и не просто в поддержку Палестины, а явно с антиизраильскими лозунгами», но при этом Израиль не просит своих граждан воздержаться от поездок в эти страны.
Представитель МИД добавила, что в некоторых европейских государствах прошли акции с «антиизраильскими лозунгами самого чудовищного характера, которые в России категорически отвергают».
Захарова заявила, что призывы не посещать Северный Кавказ «не имеют никакого отношения к реальности». Реальностью она назвала реакцию российского общества и властей на беспорядки.
«И в Дагестане на всех уровнях — и руководство, и общественность, и представители конфессий, — высказались после событий, назвав их позорищем», — заключила представитель МИД.