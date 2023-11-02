Депутаты запросили данные по «западному следу» в деле о погромах в Дагестане

Необходимо детально разобраться в вопросе возможного вражеского влияния в контексте ситуации с массовыми беспорядками в Дагестане. На это 2 ноября указал глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В своей публикации в соцсетях парламентарий сообщил, что совместно с главой IT-комитета Александра Хинштейна по поручению Госдумы обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет, ФСБ, и МВД с запросом по фактам вмешательства во внутренние дела страны, разжигания межнациональной розни со стороны западных и украинских спецслужб в контексте массовых беспорядков в Республике Дагестан.

Необходимо выработать дополнительные меры противодействия таким провокациям, заявил Пискарев. По его словам, отдельные предложения в части противодействия иностранному вмешательству уже в проработке у парламентариев, заверил он.