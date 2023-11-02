Депутаты запросили данные по «западному следу» в деле о погромах в Дагестане
Необходимо детально разобраться в вопросе возможного вражеского влияния в контексте ситуации с массовыми беспорядками в Дагестане. На это 2 ноября указал глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
В своей публикации в соцсетях парламентарий сообщил, что совместно с главой IT-комитета Александра Хинштейна по поручению Госдумы обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет, ФСБ, и МВД с запросом по фактам вмешательства во внутренние дела страны, разжигания межнациональной розни со стороны западных и украинских спецслужб в контексте массовых беспорядков в Республике Дагестан.
Необходимо выработать дополнительные меры противодействия таким провокациям, заявил Пискарев. По его словам, отдельные предложения в части противодействия иностранному вмешательству уже в проработке у парламентариев, заверил он.
Около 20:00 29 октября на охраняемую территорию аэропорта Уйташ (Махачкала) проникли посторонние люди, которые оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Также они прорвались на взлетно-посадочную полосу к самолету, прибывшему из Израиля. Протестующие выступали против палестино-израильского конфликта.
Как отметил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, провокация в Дагестане, организованная Западом, связана с провалом контрнаступления Украины. Парламентарий также обратил внимание на «гипертрофированную реакцию Запада на учиненную ими провокацию в дагестанском аэропорту».