Захарова прокомментировала участие Армении в конференции по Украине на Мальте

Захарова назвала антироссийским жестом участие Еревана в конференции на Мальте
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва рассматривает участие Еревана в конференции по Украине на Мальте как демонстративный антироссийский жест Армении.
«Если вы говорите о встрече на Мальте в так называемом копенгагенском формате, [то] мы [это] рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана», — сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.
До этого стало известно, что секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время саммита по «формуле мира» Киева на Мальте обсудили перспективы активизации сотрудничества между странами.
Встреча по украинской «формуле мира» состоялась на Мальте 28–29 октября. В состав участников вошли страны G7, ЮАР, Катар, Турция и Индия. Некоторые государства участвовали в конференции в режиме онлайн. Офис украинского лидера сообщал об участии во встрече на Мальте представителей больше 50 стран.