Захарова прокомментировала участие Армении в конференции по Украине на Мальте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва рассматривает участие Еревана в конференции по Украине на Мальте как демонстративный антироссийский жест Армении.

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«Если вы говорите о встрече на Мальте в так называемом копенгагенском формате, [то] мы [это] рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана», — сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого стало известно, что секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время саммита по «формуле мира» Киева на Мальте обсудили перспективы активизации сотрудничества между странами.