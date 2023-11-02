Пискарев и Хинштейн запросили данные о вмешательстве извне в события в Махачкале

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Главы комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по информполитике Василий Пискарев и Александр Хинштейн запросили у Генпрокуратуры, Следственного комитета РФ, МВД и ФСБ данные о фактах иностранного вмешательства во внутренние дела РФ и разжигания межнациональной розни со стороны западных и украинских спецслужб в связи с событиями в Дагестане. Об этом сообщил Пискарев в своем Telegram-канале.

"Совместно с коллегой Александром Хинштейном по поручению Государственной думы запросили в Генеральной прокуратуре, Следственном комитете, МВД и ФСБ России информацию о фактах вмешательства во внутренние дела нашей страны, разжигания межнациональной розни со стороны западных и украинских спецслужб в контексте массовых беспорядков в Республике Дагестан", - отметил Пискарев.

"Необходимо детально разобраться в вопросе возможного вражеского информационного влияния на граждан, что могло способствовать организации массовой акции и погрома в аэропорту Махачкалы, и выработать дополнительные меры противодействия таким провокациям", - подчеркнул Пискарев. Он также добавил, что депутаты вместе с компетентными органами уже прорабатывают "отдельные предложения в части мер противодействия иностранному вмешательству".