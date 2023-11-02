Захарова отреагировала на атаку украинских беспилотников на Энергодар

"Киев продолжает "играть с огнем", осуществляет преступные и безответственные провокации, грубо нарушает провозглашенные гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси т.н. пять принципов по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС", - сказано в заявлении Захаровой.

Дипломат также отметила, что Москва в создавшихся условиях призывает руководство агентства воспользоваться предложением РФ ротировать экспертов на станции только через российскую территорию, не ставя под угрозу россиян, обеспечивающих безопасность специалистов МАГАТЭ.

До этого Минобороны РФ сообщало, что украинские военные совершили провокацию с целью создать техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).