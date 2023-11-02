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Захарова назвала провокацией слова Белого дома о беспорядках в Махачкале

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией для разжигания национализма заявление Белого Дома, в котором беспорядки в Махачкале сравнились с еврейскими погромами в Российской империи. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова ответила на слова Белого дома о беспорядках в Махачкале
© globallookpress.com

"Подобные заявления, которые были сделаны в Белом доме, – очередная провокация, которая нацелена на разжигание националистических чувств", – прокомментировала она слова Соединенных Штатов о погромах в Дагестане.

Дипломат добавила, что эту ситуацию МИД РФ рассматривает как еще одну попытку дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее Захарова рассказала о "бандеровском почерке" в организации беспорядков в Махачкале. Она считает, что произошедшее – пример того, как украинские спецслужбы пытаются осуществить подрывную деятельность.

Представитель ведомства отметила, что такие провокации готовятся для запугивания народа и подрыва политической ситуации в стране.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как там сел самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа в поисках прибывших израильтян. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция определила свыше 150 участников беспорядков, 83 из них задержаны.

Путин рассказал, кем инспирированы события в Махачкале

В Минздраве добавили, что в больницах Дагестана находятся пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

Как рассказал глава республики Сергей Меликов, призывы собраться в аэропорту появились в интернете после того, как рейс из Тель-Авива уже взлетел.

Также Владимир Путин сообщил, что беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины посредством западной помощи.