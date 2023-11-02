МИД: Россия ответит на соглашение США и Финляндии в сфере обороны
Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического характера в случае заключения оборонительного соглашения между США и Финляндией, заявила 2 ноября в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, конкретная реакция России будет зависеть от шагов и действий сторон в рамках упомянутого соглашения, в том числе размещение контингента США в Финляндии.
«Будем вынуждены принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз национальной безопасности России», — цитирует ТАСС Захарову.
Как писала «Парламентская газета», 15 мая 2022 года Финляндия объявила о решении вступить в НАТО. А церемония официального присоединения республики к Североатлантическому альянсу состоялась 4 апреля 2023 года.