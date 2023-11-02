МИД: Россия ответит на соглашение США и Финляндии в сфере обороны

Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического характера в случае заключения оборонительного соглашения между США и Финляндией, заявила 2 ноября в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По словам дипломата, конкретная реакция России будет зависеть от шагов и действий сторон в рамках упомянутого соглашения, в том числе размещение контингента США в Финляндии.

«Будем вынуждены принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз национальной безопасности России», — цитирует ТАСС Захарову.