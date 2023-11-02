Захарова назвала Санду "угрозой молдавского народа"

"Это еще одно домашнее задание, которое было дано Санду, как ей лучше выслужиться перед Западом: еще больше усилить русофобию, которой в стране нет и никогда не было, - выразила она свое мнение. - Это все исключительно искусственно создаваемая питательная среда националистического характера, идущая от нынешнего руководства Молдавии, и никто в стране, если говорить о подавляющем большинстве граждан, никогда не испытывал и не исповедовал подобных подходов".