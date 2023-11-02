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Захарова: отказ Молдавии от наблюдателей на выборы является антироссийским

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страна расценивает поведение Молдавии с отказом в аккредитации наблюдателей из России в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборы проявлением антироссийского вектора. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД РФ сообщили об отказе Молдавии аккредитовать наблюдателей на выборы
© globallookpress.com

«Мы расценивает решение молдавских властей, как нарушение международных обязательств и очередное проявление антироссийского курса и рассчитываем опять же, что все это не останется не реакции ОБСЕ и должны быть даны соответствующие оценки», — сказала Захарова.

Ранее Захарова раскритиковала страны — участницы Североатлантического альянса за действия против российских журналистов.

Как указывали в «Российской газете», болгарские власти не объяснили причины своего решения в отношении Гацака. Сам журналист работает в стране уже несколько лет. В настоящее время он находится на территории посольства России в Болгарии.

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