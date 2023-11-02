Кремль высказался о действиях главы Дагестана на фоне беспорядков

«Это глава региона, его прерогатива. Он занимается наведением порядка в регионе после такого инцидента. Кремль поддерживает Меликова», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Ura.Ru

Ранее Сергей Меликов доложил Владимиру Путину о том, какое наказание грозит организаторам и участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он заявил, что ответственность за беспорядки должны понести только те, кто громил витрины и нападал на полицейских. Москва24