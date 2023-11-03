Россия выдвинула Армении предложение по обходу Римского статута МУС

Россия выдвинула Армении предложение по обходу Римского статута Международного уголовного суда (РС МУС). Об этом говорится в ответе МИД РФ на запрос корреспондента «Ленты.ру».

В ведомстве отметили, что заявления о том, что Ереван не получил ответ Москвы на предложения по заключению соглашения, дающего возможность обойти требования статута, не соответствует действительности.

«В ходе двусторонних консультаций российской стороной были выдвинуты ответные предложения — пойти по пути задействования механизмов МУС без ратификации Римского статута. Такая практика имеется», — сообщили в министерстве.

В МИД также посетовали на то, что «компромиссные развязки» были проигнорированы армянской стороной, а Ереван «по чисто политическим мотивам» принял решение о ратификации РС.

«Если в Ереване сохраняют заинтересованность в решении проблем, созданных собственными же руками, то, на наш взгляд, возможности для этого в рамках армянской правовой системы имеются», — добавили в ведомстве.