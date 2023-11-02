Кремль поддержал главу Дагестана после слов о наказании участников беспорядков

Кремль поддерживает слова главы Дагестана Сергея Меликова, который заявил о наказании участников беспорядков в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Это глава региона, это его прерогатива. Он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента», — пояснил он.

В ответ на просьбу уточнить, поддерживает ли Кремль главу региона, Песков заявил: «разумеется».

Ранее Меликов доложил президенту России Владимиру Путину о наказании для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. «Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. И Владимиру Владимировичу я об этом сказал», — заявил Меликов.