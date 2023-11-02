В Кремле прокомментировали неудачный запуск США ракеты Minuteman III

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва получала от Вашингтона уведомление об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

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Представитель Кремля отметил, что подобные пуски являются предметом уведомления по соответствующим каналам.

«Поэтому все необходимые уведомления, конечно же, были получены», — сказал Песков.

До этого в ВВС США сообщили, что американские военные подорвали в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Уточнялось, что это произошло из-за неполадок при испытательном пуске. С целью выявить причины аварии была собрана комиссия из представителей профильных ведомств.

16 октября сообщалось, что Россия продолжает соблюдать количественные ограничения, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений.