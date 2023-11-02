Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Закон вступает в силу со дня опубликования. В сопроводительных материалах подчеркивается, что он необходим для восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерным оружием. При этом документ не предполагает выхода страны из ДВЗЯИ.

Напомним, что договор был подписан от имени России в Нью-Йорке в 1996 году и ратифицирован ей 27 мая 2000 года. Он должен был стать основой для прекращения любых видов испытаний ядерного оружия. Однако в результате он так и не вступил в силу: его не ратифицировали восемь государств из 44, которые имеют ядерное вооружение или возможность для его создания.