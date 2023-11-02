В Кремле высказались о возможном визите главы Палестины в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в повестке дня Кремля есть визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Москву, однако говорить о его точных датах сейчас трудно.

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«Мы говорили, что на повестке дня такой визит есть. Но сейчас трудно говорить о точной дате, по понятным соображениям. Она будет дальше согласовываться», — сказал представитель Кремля.

До этого спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Аббас планирует в скором времени посетить Москву. По его словам, Аббас проведет переговоры с Владимиром Путиным.

24 октября сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планировал встретиться с палестинским лидером во время своего визита на Ближний Восток.

Сообщалось также, что с Аббасом встретился глава Европейского совета Шарль Мишель на полях каирского саммита мира. Там Мишель заявил об отсутствии альтернативы миру между противоборствующими сторонами.