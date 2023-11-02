В Госдуме объяснили «флирт» Макрона с Казахстаном и Узбекистаном

Своими визитами в Казахстан и Узбекистан президент Франции Эммануэль Макрон пытается продемонстрировать независимость от США, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Однако у Франции нет самостоятельности в международной повестке, а страны СНГ вряд ли выиграют от сотрудничества с Парижем, заявил он в беседе с НСН.

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«Активизация отношений Франции с Узбекистаном и Казахстаном (для России ничего хорошего в этом нет) — из разряда флирта Макрона с Арменией, — считает Затулин. — Например, на практике обещания поставки оружия оборачиваются продажей оружия».

При этом депутат признал, что у российских соседей есть интерес к продолжению сотрудничества с Европой, ставшей врагом для России.

По мнению Затулина, власти США пресекают попытки Макрона проявлять самостоятельность. Он назвал французского лидера «американским сателлитом».

«Создается впечатление, что не по Макрону шапка, которую он пытается на себя надеть в международных делах», — заключил депутат.