Москва потребовала поставить вопрос об отношении к журналистам РФ в странах НАТО

Захарова: Москва требует поставить вопрос об отношении к журналистам РФ в странах НАТО
Россия требует от профильных международных структур поставить вопрос об отношении к российским журналистам в странах НАТО. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы требуем постановки вопроса (профильными международными структурами - прим. ТАСС) об абсолютно незаконном и аморальном поведении стран НАТО в отношении представителей журналистской профессии, в первую очередь российских", - сказала дипломат.