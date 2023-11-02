В Госдуме объяснили слова Залужного о тупике на фронте

«В первую очередь его заявление говорит о том, что так называемый контрнаступ полностью провалился. Этому провалу пытаются найти какие-то объяснения. На сегодняшний день по большому количеству позиций натовское оружие проигрывает нашему (...). Это говорит о полном провале планов США на контрнаступ», — сказал он.