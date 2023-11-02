Милонов предложил учредить День участника СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в стране День участника СВО. Свое обращение он направил в адрес Михаила Мишустина, сообщает RT.

По словам Милонова, в настоящее время прилагаются усилия и проводится большая работа для защититы прав участников спецоперации на Украине. Он считает, что военнослужащие в зоне СВО и члены их семей чувствуют поддержку от государства, которое реагирует на любые вызовы и трудности.

Парламентарий отметил, что в России каждый год отмечаются День воина-интернационалиста, а также профессиональные праздники других родов войск. В связи с этим он предложил учредить новый государственный памятный день – День участника СВО.

Депутат уверен, что праздник поспособствует патриотическому воспитанию внутри страны, а также отдаст дань памяти тем, кто сражался на поле боя.