Заверения президента Украины Владимира Зеленского о том, что его так называемую формулу мира поддерживают более 140 стран, не соответствуют действительности, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук . По его словам, Киев и Вашингтон пытаются «обманом и шантажом» убедить государства глобального Юга поддержать «формулу».

В сентябре во время сессии Совета Безопасности ООН Зеленский озвучил пять пунктов «формулы мира» — наказания, защиты жизни, восстановления и гарантий безопасности, а также решимости. Также он заявил, что, по его мнению, для завершения конфликта Россия должна выполнить два условия. Одно из требований политика — полный выход ВС РФ с территории Украины в пределах границ 1991 года. Он добавил, что Москва должна передать ему контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.