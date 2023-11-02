Небензя прокомментировал наземную операцию Израиля

Дипломат подчеркнул, что цель США состоит не только в том, «чтобы отвлечь внимание от провала собственной политики».

По словам Небензи, цель Соединенных Штатов — «попытаться подтянуть Совет безопасности к легитимизации наземной операции Израиля в Газе». Однако карт-бланш на проведение наземной операции он давать не имеет права, заключил постпред России.