Небензя ответил на критику Израиля в адрес Гутерреша

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не согласился с критикой Израиля в адрес генсека международной организации Антониу Гутерреша, который отметил, что последнее обострение между ХАМАС и Западным Иерусалимом случилось «не в вакууме», сообщает РИА Новости.

По его словам, западные коллеги предпочитают не вспоминать, что нынешняя эскалация «на земле» является в том числе следствием поселенческой политики Западного Иерусалима, а также регулярных ограничений с его стороны прав палестинского населения свободно посещать свои святыни.

«Отрадно, что об этом не побоялся сказать Антониу Гутерреш в ходе открытых дебатов Совета безопасности по Ближнему Востоку 24 октября, отметив, что нынешний всплеск насилия появился "не в вакууме", за что незамедлительно подвергся яростной и незаслуженной критике со стороны Израиля, предпочитающего начать историю с чистого листа, то есть с 7 октября 2023 года», — заявил российский дипломат.