Стало известно, будет ли Россия эвакуировать диппредставительства в Израиле
Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что Москва пока не планирует эвакуацию работников израильских диппредставительств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда».
По его словам, Россия следит за развитием ситуации, но пока не обсуждает вопрос эвакуации.
«Пока (речь не идет — прим. ред.) об эвакуационных мероприятиях сотрудников посольства, генконсульства в Хайфе и других (городах — прим. ред.), мы смотрим за развитием ситуации, но на сегодняшний день таких решений у нас не принято», — рассказал он.
Викторов также добавил, что эвакуация россиян из сектора Газа начнется только после выполнения всех условий. По его словам, в данный момент в списке на эвакуацию находится 600 человек.
Ранее в российском МИД заявили, что РФ отправила данные о своих гражданах, которые просят эвакуировать их из Газы.