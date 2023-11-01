Стало известно, будет ли Россия эвакуировать диппредставительства в Израиле

Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что Москва пока не планирует эвакуацию работников израильских диппредставительств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда».

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По его словам, Россия следит за развитием ситуации, но пока не обсуждает вопрос эвакуации.

«Пока (речь не идет — прим. ред.) об эвакуационных мероприятиях сотрудников посольства, генконсульства в Хайфе и других (городах — прим. ред.), мы смотрим за развитием ситуации, но на сегодняшний день таких решений у нас не принято», — рассказал он.

Викторов также добавил, что эвакуация россиян из сектора Газа начнется только после выполнения всех условий. По его словам, в данный момент в списке на эвакуацию находится 600 человек.