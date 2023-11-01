Меньше клопов завезут. Путин высказался о санкциях ЕС

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам затронул тему западных санкций. Глава государства отметил, что антироссийские рестрикции прежде всего ударили по экономике США и ЕС, пишет ТАСС.

«Запад уже сам запутался в этих санкциях и ударил по собственной экономике», — подчеркнул Путин.

Российский лидер пояснил, что ожидает дальнейшего усиления ограничительных мер со стороны Вашингтона и Брюсселя.

Вместе с тем, уточнил президент, чем меньше будет поставок из ЕС, тем лучше - шансы на ввоз из Европы постельных клопов существенно сократятся.

Напомним, что в ряде европейских стран в 2023 году клопы превратились в существенную проблему.