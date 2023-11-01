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Путин ожидает усиления санкций против России

Президент РФ Владимир Путин ожидает усиления антироссийских санкций, которыми Запад уже сам себя наказал. Такую оценку ситуации глава государства дал на совещании по экономическим вопросам.

Путин ожидает усиления санкций против России
© РИА Новости

"Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться", - предостерег он.

"Да, в прошедшие годы наши так называемые партнеры уже напринимали бессчетное количество пакетов санкций, сами уже практически запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидная вещь, это видно по статистике, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", - указал Путин.