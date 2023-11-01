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Путин передал послание президенту Ирана

Президент России Владимир Путин передал послание президенту Ирана Эбрахиму Раиси. Об этом сообщает агентство Fars.

Путин передал послание президенту Ирана
© РИА Новости

Отмечается, что послание было передано через спецпредставителя российского президента по Сирии Александра Лаврентьева, который посетил Тегеран для встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом.

«Спецпредставитель по Сирии президента Российской Федерации Владимира Путина Александр Лаврентьев, прибывший в Тегеран во главе делегации, провел сегодня, в среду, 1 ноября, переговоры с представителем Верховного лидера Ирана и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом. <...> На этой встрече Лаврентьев передал послание президента России Владимира Путина секретарю Высшего совета национальной безопасности для передачи аятолле Сейеду Эбрагиму Раиси, президенту Исламской Республики Иран», — сказано в источнике.

Издание также добавляет, что во время своего визита в Тегеран Лаврентьев провёл встречу со старшим помощником главы МИД Ирана Али Асгаром Хаджи. Во время их переговоров был поднят вопрос последний событий в регионе, а также «преступлений израильского режима против угнетенного народа Газы».

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