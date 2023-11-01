Путин передал послание президенту Ирана
Президент России Владимир Путин передал послание президенту Ирана Эбрахиму Раиси. Об этом сообщает агентство Fars.
Отмечается, что послание было передано через спецпредставителя российского президента по Сирии Александра Лаврентьева, который посетил Тегеран для встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом.
«Спецпредставитель по Сирии президента Российской Федерации Владимира Путина Александр Лаврентьев, прибывший в Тегеран во главе делегации, провел сегодня, в среду, 1 ноября, переговоры с представителем Верховного лидера Ирана и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом. <...> На этой встрече Лаврентьев передал послание президента России Владимира Путина секретарю Высшего совета национальной безопасности для передачи аятолле Сейеду Эбрагиму Раиси, президенту Исламской Республики Иран», — сказано в источнике.
Издание также добавляет, что во время своего визита в Тегеран Лаврентьев провёл встречу со старшим помощником главы МИД Ирана Али Асгаром Хаджи. Во время их переговоров был поднят вопрос последний событий в регионе, а также «преступлений израильского режима против угнетенного народа Газы».
Ранее в Иране выступили за создание одного государства на территории Газы и Израиля.