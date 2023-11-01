Постпредство РФ указало на сохранение угрозы из-за попыток ВСУ атаковать Курскую АЭС

Угроза из-за возможных новых попыток украинской армии атаковать Курскую АЭС при помощи беспилотных летательных аппаратов сохраняется. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице постоянного представительства России при международных организациях в Вене в социальной сети X (ранее Twitter).

"В Информационном циркуляре Россия уведомила МАГАТЭ о том, что 26 октября Курская АЭС подверглась нападению трех украинских беспилотников. Сохраняется угроза для ядерной и радиационной безопасности ввиду возможных новых нападений киевского режима", - отметили в постпредстве РФ.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вечером 26 октября Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции.