В Минцифры заявили о технической готовности к ДЭГ на выборах президента-2024

В Минцифры заявили о технической готовности к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) на президентских выборах 2024 года. По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, которые приводит ТАСС 1 ноября, система дистанционного голосования является «абсолютно конкурентной технологией».

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Глава ведомства подчеркнул, что «значимых перекосов» в ходе проведения голосования при использовании платформы с точки зрения результата нет.

Шадаев отметил, что за политику голосования и выбор регионов, которые примут участие в ДЭГ, отвечает Ц Центризбирком. В компетенции Минцифры - техническая часть реализации, уточнил он.

«Технически мы готовы к голосованию в электронном виде в необходимо масштабе», — заверил министр.

ДЭГ проводят с 2019 года. По статистике Минцифры, участников ДЭГ — 44 процента — люди в возрасте 35-50 лет, причем женщин вдвое больше, чем мужчин. Еще 31 процент — люди старше пятидесяти, а на молодежь 18-35 лет приходится только четверть участников электронного голосования.

Выборы главы государства в России должны пройти в марте 2024 года. Решение о конкретной дате голосования примет Совет Федерации в декабре.

Как ранее рассказывала «Парламентская газета», днем голосования на выборах Президента России должно стать второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы. Согласно закону, если это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, выборы назначают на следующее воскресенье.