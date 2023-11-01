Вероятность того, что между Израилем и Ливаном начнется полноценный конфликт 50 на 50, заявил посол России в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, все зависит от дальнейшего развития палестино-израильского противостояния.

Шансы, наверное, остаются 50 на 50. В Ливане, кстати говоря, на всякий случай готовятся к худшему, — сказал дипломат.

По его словам, наземная операция Израиля показывают настрой Тель-Авива на дальнейшую эскалацию. Это рискует спровоцировать «эффект домино» и по отношению к Ливану. Однако, отмечает он, есть и вероятность того, что конфликт останется очаговым в пределах допустимой самообороны с обеих сторон.