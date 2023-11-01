Стало известно, будет ли Путин обсуждать с США решение по ДВЗЯИ

Напомним, что закон о дератификации ДВЗЯИ был отправлен на подпись президенту 25 октября. На окончательное принятие этого решения у президента есть 14 дней.

ДВЗЯИ был ратифицирован Россией ещё в 2000 году, но с тех пор так и не вступил в действие. Всего этот документ ратифицировали только 8 ядерных государств из 44. Согласно изначальному плану, договор должен был стать основой для правового запрета на все ядерные испытания. В начале октября 2023 года Путин заявил о том, что Россия планирует дератификацию соглашения.