В России рассказали, чем грозит Байдену отказ от прекращения огня в Газе

Явное большинство американцев выступают за прекращение огня в секторе Газа, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что в Белом доме не прислушиваются к населению, что может сыграть против президента США Джо Байдена на выборах 2024 года.

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«С учетом динамики настроений в США в предвыборный год, администрация Байдена может стать жертвой своей политики в отношении Украины и сектора Газа, которая вступает в растущее противоречие с настроениями разных и весьма широких групп американцев», — написал Пушков.

Он добавил, что согласно последнем опросу МSNBC, за прекращение огня в секторе Газа 66% американцев — две трети населения страны. Пушков подчеркнул, что даже в таких условиях администрация против остановки боевых действий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.