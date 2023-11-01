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Лавров рассказал арабским послам о шагах России в ООН по Ближнему Востоку

Лавров обсудил палестино-израильский конфликт с главами дипмиссий арабских государств в Москве. ТАСС

Российский министр заявил о необходимости активизации международных усилий с целью возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке. Парламентская газета

По его словам, мирный процесс должен основываться на решениях ООН и на Арабской мирной инициативе. В том числе речь идёт о принципе «двух государств», согласно которому в результате урегулирования должно быть создано независимое государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое сосуществует в мире и безопасности с Израилем. RT на русском

Лавров рассказал арабским послам о шагах РФ в ООН по Ближнему Востоку
© РИА Новости