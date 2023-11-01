Италия является родиной фашизма, поэтому нет ничего удивительного в том, что премьер-министр страны Джорджа Мелони заявила о праве Украины на героизацию националиста Степана Бандеры, поделилась мнением в беседе с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Сенатор выразила уверенность, что граждане Италии никогда не поддержат такие заявления, зная, к какой катастрофе это привело. Она также убеждена, что ни один уважающий себя лидер демократического государства не может позволить себе соответствующие высказывания.

Италия является родиной фашизма. Мы все прекрасно помним, что идеология Муссолини повлияли на популярность идей Германии, так как Гитлер был поклонником итальянского диктатора. Я уверена, что граждане Италии никогда не поддержат такие заявления, — сказала Ковитиди.

Мелони заявила, что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры 1 ноября в разговоре с российским пранкерами «Вованом» и «Лексусом», которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками. Она отметила, что украинцы делают то, что должны делать, и назвала правильным то, что Рим пытается им помочь.

Степан Бандера (1909-1959) был украинским националистическим лидером, выступавшим за независимость Украины и против советской власти. Во время Второй мировой войны он сотрудничал с нацистской Германией. После разгрома немецких войск он был арестован и находился в тюрьме до своей смерти.