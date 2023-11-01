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В Совфеде обеспокоены заявлением премьера Италии о героизации Бандеры

Италия является родиной фашизма, поэтому нет ничего удивительного в том, что премьер-министр страны Джорджа Мелони заявила о праве Украины на героизацию националиста Степана Бандеры, поделилась мнением в беседе с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Сенатор выразила уверенность, что граждане Италии никогда не поддержат такие заявления, зная, к какой катастрофе это привело. Она также убеждена, что ни один уважающий себя лидер демократического государства не может позволить себе соответствующие высказывания.

В Совфеде обеспокоены заявлением премьера Италии о героизации Бандеры
© РИА Новости

Италия является родиной фашизма. Мы все прекрасно помним, что идеология Муссолини повлияли на популярность идей Германии, так как Гитлер был поклонником итальянского диктатора. Я уверена, что граждане Италии никогда не поддержат такие заявления, — сказала Ковитиди.

Мелони заявила, что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры 1 ноября в разговоре с российским пранкерами «Вованом» и «Лексусом», которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками. Она отметила, что украинцы делают то, что должны делать, и назвала правильным то, что Рим пытается им помочь.

Степан Бандера (1909-1959) был украинским националистическим лидером, выступавшим за независимость Украины и против советской власти. Во время Второй мировой войны он сотрудничал с нацистской Германией. После разгрома немецких войск он был арестован и находился в тюрьме до своей смерти.

Ранее в Варшаве в ночь с 24 на 25 августа группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков после отказа тех скандировать проукраинский лозунг. Часть пострадавших пришлось госпитализировать. Первые, вероятно, праздновали День независимости Украины, с собой у них был национальный флаг.