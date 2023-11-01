Два депутата Госдумы лишились мандатов

Госдума проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата нижней палаты российского парламента от ЛДПР Василия Власова и депутата от фракции «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова. RT на русском
Вопрос о лишении парламентариев мандатов рассматривался из-за непосещения ими Госдумы. И Власов, и Белоусов отсутствовали более 30 дней на заседаниях комитета и комиссии, в которые они входили. Lenta.ru
Права и обязанности народных избранников записаны в главе 2 Закона о статусе сенаторов и депутатов. Парламентарии должны участвовать в заседаниях Госдумы, в формировании и работе комиссий и комитетов, в круглых столах, парламентских слушаниях и расследованиях. Парламентская газета