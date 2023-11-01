В Кремле оценили поездку Макрона в Казахстан

Россия считает Казахстан суверенным государством, которое развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков визит французского лидера Эммануэля Макрона в Астану. RT на русском

Что касается уранового рынка, а Казахстан является поставщиком урана для Франции, то он конкурентен, однако позицию РФ на этом рынке очень трудно переоценить, заключил представитель Кремля. Daily Moscow