Путин проведет совещание для «сверки часов» по ситуации в экономике

«Ближе к вечеру, во второй половине дня, он проведет совещание по экономическим вопросам традиционное, в регулярном формате [будет] общение с экономическим блоком, руководством администрации. Будет ВКС [В режиме видео-конференц-связи. — Прим. ред.], — цитирует представителя Кремля ТАСС.