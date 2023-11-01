Путин проведет совещание для «сверки часов» по ситуации в экономике 1 ноября
Президент России Владимир Путин проведет во второй половине дня 1 ноября по видеосвязи совещание по экономическим вопросам. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в среду российский лидер работает в Ново-Огареве.
«Ближе к вечеру, во второй половине дня, он проведет совещание по экономическим вопросам традиционное, в регулярном формате [будет] общение с экономическим блоком, руководством администрации. Будет ВКС [В режиме видео-конференц-связи. — Прим. ред.], — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Песков назвал предстоящее совещание «традиционной сверкой часов».
Между тем, как писала «Парламентская газета», 19 октября Путин подписал закон, разработанный Правительством, согласно которому ряд полномочий кабмина передадут ведомствам.
Новые полномочия получат Минздрав, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минкультуры, Минтруд, Минтранс, Росжелдор. Речь идет о передаче на уровень федеральных органов исполнительной власти полномочий в области экономики, здравоохранения, охраны окружающей среды, образования и так далее.