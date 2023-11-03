В МИД РФ высказались об инициативах по урегулированию на Украине

Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что политической воли к реализацию многочисленных мирных инициатив по Украине нет. Его слова приводит OÖNachrichten.

«Недостатка в мирных инициативах нет. Так называемая «формула Зеленского » — не одна из них. <..> Проблема не в отсутствии инициатив, а в отсутствии политической воли», — подчеркнул он.

При этом Люблинский раскритиковал «формулу» президента Украины Владимира Зеленского как оторванную от реальности и указал на незаинтересованность США и Запада в мирном разрешении конфликта. Кроме того, фактором, способствующим продолжению боевых действий он назвал отсутствие доверия между Россией и Западом, расширение НАТО на восток и «ложную» позицию Запада в отношении Минских соглашений.