В МИД рассказали об удерживаемых ХАМАС россиянах

«У нас есть информация о том, что больше людей находится сейчас в секторе Газа, которые были уведены боевиками ХАМАС (...). Уже речь мы можем вести не о двух, а до пяти, а может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там», — рассказал дипломат.