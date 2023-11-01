Посол РФ: МИД Израиля получил четкие разъяснения по поводу контактов с ХАМАС в Москве

Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов сообщил, что во время беседы в израильском внешнеполитическом ведомстве дал четкие разъяснения по поводу приема представителей ХАМАС в Москве.

"На днях меня приглашали в МИД Израиля для разъяснительной беседы. <…> Мы дали четкие пояснения, я со своей стороны все-таки сказал, что прием представителей ХАМАС не означает ни в коей мере поддержки террористических методов, которые часть боевиков этой организации используют, и нам приписывают некую поддержку терроризма - это вообще не соответствует действительности, и прямо сказал, что мы не поддерживаем ни ХАМАС, ни какую-то другую группировку, ни какие-то другие политические силы - мы поддерживаем справедливое урегулирование палестинского вопроса", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

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Викторов также подчеркнул, что любые контакты российской стороны со всеми политическими силами, которые имеют влияние на обстановку в регионе, абсолютно обоснованы хотя бы с гуманитарной точки зрения.

29 октября пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства сообщила о том, что посол России в Тель-Авиве был вызван в МИД Израиля для выражения протеста в связи с визитом делегации палестинской радикальной организации ХАМАС в Москву.

Визит делегации ХАМАС в Москву

26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве. Делегация ХАМАС встретилась в Москве со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым. Российская сторона, в частности, обсудила на встрече с представителями движения освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа.

Израиль резко осудил этот визит и потребовал от Москвы немедленно выдворить представителей ХАМАС из страны. В официальном заявлении израильского МИД подчеркивалось, что Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как "недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверства террористов ХАМАС".

В свою очередь посольство РФ в Тель-Авиве назвало абсолютно неприемлемыми попытки обвинить Россию в поддержке терроризма в контексте контактов Москвы в Ближневосточном регионе. В официальном комментарии диппредставительства подчеркивалось, что Россия осуждает насилие в отношении мирного населения в любых формах и с любой стороны.