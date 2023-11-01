Сенатор Карасин назвал бредом слова президента Грузии о россиянах

«По-прежнему паразитирует на российской теме Зурабишвили. Теперь едва избежавшую импичмента госпожу нервируют живущие в Грузии россияне, которые «говорят на языке врага». Президент усматривает в этом предпосылки для объявления Россией полноценной войны и выступает за запрет российским гражданам въезжать на территорию страны. Иначе как бредовыми подобные публичные высказывания не назовешь», — написал Карасин.