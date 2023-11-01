LIVE: Лавров выступает на открытии конференции соотечественников за рубежом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве в среду принимает участие в конференции соотечественников за рубежом "Укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей - залог единства российских соотечественников". Среди участников мероприятия: активисты общественных объединений и диаспор российских соотечественников из более чем 80 стран мира, а также члены Федерального Собрания РФ, представители федеральных и региональных органов власти, ученые и бизнесмены. Конференция проходит 1-2 ноября в московском отеле AZIMUT Сити Отель Олимпик.