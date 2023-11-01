Богомаз сообщил, что пресечена попытка атаки ВСУ с помощью дрона
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские военные попытались атаковать регион при помощи беспилотного летательного аппарата, попытка ВСУ пресечена. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ", - говорится в публикации Богомаза.
По словам брянского губернатора, БПЛА украинских ВС не повлек разрушений. На место падения дрона прибыли экстренные службы. Также Богомаз поблагодарил российские подразделения ПВО за защиту региона. Новость дополняется.
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