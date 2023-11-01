Захарова: РФ предпринимает активные усилия по разрешению ситуации с заложниками ХАМАС

"Мы предпринимаем активные усилия для содействия разрешению этой ситуации. Да, это те люди, которые находятся на постоянном проживании в Израиле. Речь идет о том, что там нет, по нашим данным, и среди жертв, и среди заложников тех людей, которые бы приехали в гости, с туристическими целями или временно. Там исключительно те, кто проживают на территории Израиля. Но там есть люди, у которых есть второе, они называли это вторым, для нас это российское гражданство, мы в данном случае не считаем, у нас нет порядкового номера, у нас есть понимание того, что для нас это граждане России", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik.