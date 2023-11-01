Захарова сочла цинизмом переодевание сына Блинкена на Хэллоуин "под Зеленского"

"Вы, наверное, видели. Чудовищно, <...> это такой цинизм. Я говорю сейчас о Блинкене, который привел двух своих детей в Белый дом, маленьких, я так понимаю, лет, наверное, им шесть-семь примерно так, может быть, пять. Маленький мальчик пришел в костюме Зеленского, вот в этом камуфляже, а девочка пришла разряженная как украинский флаг, даже не в костюм украинский или что-либо подобное, а просто как украинский флаг. А мальчик в камуфляже под Зеленского", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik.