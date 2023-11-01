Часть пищевых добавок станут запрещенными с февраля 2024 года
Начиная с 27 февраля 2024 года внедряется изменение по использованию пищевых добавок, часть из них станет запрещенной. Об этом рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
«В составе продукта вместе с кодом „Е“ и числовым индексом будет указываться технологическая функция добавки — стабилизатор, загуститель, краситель или что-то другое, которые определяет изготовитель в соответствии с техрегламентом», — приводит слова Елены Саратцевой «Парламентская газета».
Часть пищевых добавок изменится, в связи с тем, что модернизируются технологии производства, а также по некоторым добавкам появляются данные о вреде для здоровья человека.
Причиной пересмотра перечня пищевых добавок стало изменение технического регламента для стран Евроазиатского экономического союза. В итоге из списка уйдут: танины пищевые (Е181); консерванты дифенил (Е230) и муравьиная кислота (Е236), регулятор кислотности лактат аммония (Е328), антиокислитель оксистеарин (Е387), глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912); краситель кантаксантин (E161g); регулятор кислотности ацетат аммония (Е264), диоктилсульфосукцинат натрия (Е480), антислеживающие агенты алюмосиликат калия (E555), алюмосиликат кальция (Е556), бентонит (Е558), алюмосиликат (каолин) — Е559, подсластитель «Стевия», порошок, сироп, экстракты из листьев этой травы.