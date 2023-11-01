Часть пищевых добавок станут запрещенными с февраля 2024 года

Начиная с 27 февраля 2024 года внедряется изменение по использованию пищевых добавок, часть из них станет запрещенной. Об этом рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

«В составе продукта вместе с кодом „Е“ и числовым индексом будет указываться технологическая функция добавки — стабилизатор, загуститель, краситель или что-то другое, которые определяет изготовитель в соответствии с техрегламентом», — приводит слова Елены Саратцевой «Парламентская газета».

Часть пищевых добавок изменится, в связи с тем, что модернизируются технологии производства, а также по некоторым добавкам появляются данные о вреде для здоровья человека.