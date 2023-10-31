Глава Дагестана жестко высказался об участниках беспорядков в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с представителями общественности жестко высказался об участниках беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он назвал их мерзавцами, трусами и негодяями. Об этом сообщает РИА Новости.

Меликов задался вопросом о моральной сущности участников беспорядков. По его словам, их нельзя назвать ни мужчинами, ни кавказцами, ни дагестанцами. Республиканский глава добавил, что у погромщиков была смелость только в толпе, но и в тот момент они прятали свои лица.