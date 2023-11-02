Володин запустил опрос о лишении депутатов мандатов за прогулы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале запустил опрос о том, следует ли лишать мандатов депутатов за игнорирование своих обязанностей, таких как работа в комитетах, на пленарных заседаниях или в своих избирательных округах.

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Политик напомнил, что в среду Дума проголосовала за снятие полномочий с депутатов Василия Власова (входил во фракцию ЛДПР) за отсутствие на заседаниях комиссии по регламенту, в которую он был включен, а также с Вадима Белоусова (числился во фракции "Справедливая Россия - За правду"), осужденного на 10 лет по делу о взятке и объявленного в розыск.

"Как вы считаете, правильно ли лишать депутата мандата, если он не посещает пленарные заседания, не работает в комитете/комиссии и в своем избирательном округе", - спросил Володин пользователей Telegram, предложив три варианта ответа: "да", "нет" и "все равно".