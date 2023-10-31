Патрушев назвал цель Запада в отношении России

Запад устроил против России настоящую экономическую войну, чтобы заставить ее отказаться от независимого развития, сейчас готовится уже 12-й пакет санкций против Москвы, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По его словам, под ударом оказались, в первую очередь, электронная компонентная база, высокотехнологичное машиностроение, авиастроение, судостроение, оборудование и технологии для топливно-энергетического комплекса, передает ТАСС.

При этом секретарь Совбеза отметил, что «их цель – сдержать развитие России, ослабить ее промышленный потенциал, то есть заставить отказаться от права выбирать собственный, независимый путь развития».