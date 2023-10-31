Милонов предложил проверять празднующих Хеллоуин на ориентацию

Празднование Хеллоуина способно приводить к вспышкам девиантного поведения, заявил в беседе интернет-изданием «Подмосковье сегодня» замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. По его словам, тех, кто наряжается в призраков и злодеев из фильмов ужасов, правоохранители должны проверять на наличие в крови алкоголя и наркотиков. Кроме того, по мнению Милонова, такие люди могут оказаться с нетрадиционной ориентацией.